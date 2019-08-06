Россия лидирует: яркие кадры индивидуальной гонки конкурса «Рембат»

Команда России лидирует на международном конкурсе специалистов ремонтных подразделений «Рембат» после индивидуальной гонки. На втором и третьем местах военнослужащие из Узбекистана и Лаоса, соответственно.

«Экипажи мастерской технического обслуживания (МТО-УБ1), ремонтно-эвакуационной машины (РЭМ-КЛ) и бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-1) за наименьшее количество времени преодолели экстремальную трассу, усложненную противотанковыми рвами, железнодорожными платформами, узкими габаритными коридорами и водной преградой», - рассказали в Минобороны РФ.

Также они выполнили разгрузку железнодорожного вагона с помощью крана, замену на МТО-УБ поврежденного колеса и поднятие танка Т-72 с использованием пневматического домкрата, не допустив ошибок.

Победителем становится команда, справившаяся с прохождением маршрута за наименьшее количество времени.

Соревновательная программа международного конкурса «Рембат» включает четыре этапа: индивидуальную гонку, огневую подготовку, военно-спортивную и смешанную эстафеты.

В состязаниях принимают участие 8 команд: от России, Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса, Конго, Мозамбика, Камбоджи и Иордании. Соревнования проходят в Омском автобронетанковом инженерном институте с 4 по 10 августа.