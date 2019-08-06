Настроены только на победу: артиллеристы РФ готовятся к этапу АрМИ-2019 в Казахстане

Российская сборная будет участвовать в заезде на конкурсе «Мастера артиллеристского огня» под вторым номером. Ее соперниками станут сборная Белоруссии, Армении, Ирана и Венесуэлы.

Российские артиллеристы - единственные, кто выступит на собственной технике. Они используют модернизированные 120-миллиметровые минометные комплексы «Сани» с улучшенными характеристиками прицеливания.

«Волнение присутствует, но настроены исключительно на победу», - поделился переживаниями артиллерист из РФ.

С каждым годом конкурс становится все более масштабным.

В общей сложности 12 национальных команд принимают в этом году в состязании. На территории 40-й военной базы Казахстана «Отар» мастера артиллерийского огня готовятся к первенству.

«Мы очень хорошо подготовлены, уже проверили оружие, технику. Мы готовы. Надеемся, что все будет хорошо», - рассказал участник от сирийской команды.

Артиллеристам предстоит состязаться в условиях жары и метеобури. Самое главное – повторить или даже улучшить те результаты, которые были достигнуты в результате многочисленных тренировок перед конкурсом.