Пять огневых рубежей: российские военные вступили в борьбу в конкурсе «Чистое небо»

В сердце китайской пустыни Такла-Макан выступил «Тайфун-ПВО». На новейшем бронеавтомобиле российские зенитчики вступили в борьбу за победу в конкурсе «Чистое небо» на Армейских международных играх. Сегодня прошел первый этап - гонка «Мастерство».

На трассе российская команда дебютировала на новом «Тайфуне-ПВО». Остальные команды - на китайских БТР.

Трасса конкурса представляла собой узкоколейный мост, брод, «восьмерку». Но главные испытания - пять огневых рубежей - стрельба из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Воздушная цель - ракета условного противника.

На вооружении наших бойцов ПЗРК «Игла-С» - это более современная версия по сравнению с китайским образцом. Задача - поразить ракету на встречном курсе и на догонном, а также устранить мишени в виде вертолета и БТР из пулемета.

В заезде наших бойцов ждал сюрприз. Оказывается, китайские военные, измерив габариты машины, решили скорректировать трассу.

«На какой-то размер машина чуть-чуть меньше. Китайская сторона все препятствия, абсолютно все, уменьшила. Прохождения были сложнее», - отметил Владимир Надженко.

Результаты будут подведены позже. А пока команды ПВО готовятся к следующим этапам.