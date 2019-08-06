Повара взялись за оружие: необычный этап «Полевой кухни» в Алабино

На подмосковном полигоне Алабино участники самого мирного и вкусного конкурса «Полевая кухня» взялись за оружие.

Военные хлебопеки и повара посоревновались в огневой подготовке. Кулинарная битва начнется завтра в рамках АрМИ-2019 и продлится до 15 августа. В этом конкурсе примут участие 12 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Израиль, Казахстан, Конго, Монголия, Узбекистан, Шри-Ланка, ЮАР.

Пятые Армейские международные игры начались в субботу, третьего августа, на территории десяти государств. В них принимают участие 223 команды из 39 стран. За время проведения соревнований состоится 31 конкурс.