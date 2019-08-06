Гонка на БМД: второй этап «Десантного взвода» завершился в Пскове

Второй этап конкурса «Десантный взвод» завершился в Пскове. В «Индивидуальной гонке на БМД» участникам предстояло преодолеть естественные и искусственные препятствия и провести боевую стрельбу.

Всего в конкурсе четыре этапа. На первом участникам пришлось совершить прыжки и десятикилометровый марш-бросок. По его результатам российская команда заняла лидирующие позиции.

Конкурс «Десантный взвод» - один из самых многочисленных на АрМИ. В нем принимают участие более 400 человек в составе 21 команды из 16 стран. Победителей и призеров конкурса определит решение судей по количеству баллов, набранных в ходе этапов.