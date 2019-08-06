Борьба за живучесть: в Баку прошел один из самых ответственных этапов «Кубка моря»

На «Кубке моря» в Баку прошел один из самых ответственных этапов конкурса - борьба за живучесть. Участники турнира из России, Азербайджана, Казахстана и Ирана доказали, что они - настоящие морские волки.

Выходить в акваторию не пришлось - на берегу разместили комплексный тренажер для отработки любых аварийных ситуаций на борту. Морякам предстояло заделывать пробоину. И не одну - стоило военнослужащим закрыть одну брешь в условном корпусе судна, как вода тут же начинала хлестать из другой. Такая работа требует четкости движений и абсолютной слаженности действий всей команды. Одна ошибка, и обитатели затопленного отсека, а то и всего корабля, могут быть обречены.

Победителя соревнований экипажей надводных кораблей определят по результатам трех этапов конкурса. «Кубок моря» завершится 16 августа.