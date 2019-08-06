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Самолеты Ил-76 Минобороны сбросили сотни тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

Роман Кондратьев
17:54 06.08.2019
Самолеты Ил-76 Минобороны совершили 7 вылетов для проливки склада боеприпасов в Красноярском крае.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Самолеты Ил-76 Министерства обороны России, оборудованные специальными водосливными устройствами, совершили семь вылетов для проливки территории склада Центра МТО Центрального военного округа в селе Каменка Красноярского края, сообщило военное ведомство.

Каждый из самолетов веерным способом, сменяя другого, доставил к месту сброса по 42 тонны воды.

Всего военная авиация сбросила 294 тонны воды.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. На базе этой машины создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину.

Новейшая модификация самолета носит название Ил-76МД-90А. Запуск этой машины в производство связан с его переносом из Ташкента в Ульяновск, оцифровкой всех чертежей. Самолет получил новые двигатели, крыло, так называемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены.

Пожар на складе боеприпасов начался 5 августа. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован, восстановлено автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение. В Ачинск направлены 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, совместно с инженерным подразделением Центрального военного округа проведут очистку территорий населенных пунктов, прилегающих к арсеналу, от взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности и возвращения жителей в свои дома, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что к месту пожара на складе под Ачинском прибыл замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения. Под руководством генерала оперативная группа провела оценку обстановки.

По его словам, в настоящее время военный арсенал в воинской части Красноярского края, где накануне произошли взрывы на складе боеприпасов, для населенного пункта Каменка никакой угрозы не представляет.

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