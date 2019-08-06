Замминистра обороны РФ Александр Фомин откроет АрМИ-2019 в Казахстане

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин откроет 7 августа в Казахстане три конкурса Международных армейских игр АрМИ-2019, сообщили в военном ведомстве. Там уточнили, что в среду в рамках игр начинаются соревнования минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня», расчетов тактических комплексов беспилотных аппаратов «Соколиная охота» и специалистов войск связи «Уверенный прием».

Всего в состязаниях военных специалистов принимает участие 21 команда из 13 государств.

В конкурсе "Мастера артиллерийского огня" участвуют военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Киргизии, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. В конкурсе "Соколиная охота" представлены Белоруссия, Иран, Казахстан и Россия, а в соревнованиях связистов будут состязаться Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай и Россия.

Российские военнослужащие, прибывшие в Казахстан, уже провели тренировки перед предстоящими состязаниями. В частности, расчет комплекса с модернизированным беспилотным летательным аппаратом «Элерон» уже выполнил предварительную подготовку к полетам. Связисты в условиях 40-градусной жары выполнили задачи по настройке телефонной и телеграфной радиосвязи, прокладке полевого кабеля и передаче буквенных и цифровых радиограмм.

Тренировки провели и российские минометчики - участники конкурса «Мастера артиллерийского огня»