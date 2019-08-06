Военнослужащие Каспийской флотилии поклонились Главной иконе ВС РФ

Впервые в Успенском кафедральном соборе Астраханского кремля состоялся торжественный молебен по случаю прибытия Главной иконы Главного храма Вооруженных Сил РФ «Спас Нерукотворный».

В богослужении участвовали военные Каспийской флотилии ЮВО, военнослужащие Астраханского гарнизона и члены их семей, а также прихожане собора. Вместе с военнослужащими в молебне принял участие командующий Каспийской флотилии ЮВО контр-адмирал Сергей Пинчук.

Пятого августа икона Главного храма ВС России прибыла в Астрахань из Владикавказа.

К иконе и святым мощам прихожане смогут приложиться до 13 августа, а потом ее передадут в ЦВО.

Икона начала свой путь в Севастополе и Херсонесе, там принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в Главном храме ВС в 75-ю годовщину Великой Победы.

Ритуал принесения иконы на территории ЮВО уже проведен в 12 городах: Севастополе, Керчи, Феодосии, Симферополе, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Буденновске, Краснодаре, Адлере, Ставрополе и Владикавказе.

Всего в рамках принесения иконы святыня преодолеет свыше 57 тысяч километров по воздуху, по воде и по земле, побывает в более чем 120 городах, свыше 150 храмах и более 300 воинских частях.