Военные из Узбекистана накормили пловом участников конкурса «Рембат»

Военнослужащие из Республики Узбекистан приготовили и накормили пловом больше 100 участников международного конкурса «Рембат».

«Для изготовления ушло четыре килограмма баранины, восемь килограммов говядины и 20 килограммов риса», - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Также отмечается, что для аромата были добавлены тмин, зира, нут, морковь и изюм.

Участники соревнований по достоинству оценили национальную кухню узбекских военнослужащих.

Отметим, что «Рембат» состоит из четырех этапов: индивидуальной гонки, огневой подготовки, военно-технической и смешанной эстафеты. Соревнования проходят в Омском автобронетанковом инженерном институте с четвертого по десятое августа.

В конкурсе принимают участие команды из восьми стран: России, Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса, Конго, Мозамбика, Камбоджи и Иордании.