«Военное ралли»: команды соревнуются в гонке с преследованием

В Тыве участники «Военного ралли» сегодня ведут гонку с преследованием. Это второй этап конкурса в рамках Армейских международных игр.

Накануне российская команда стала лучшей в индивидуальных заездах, на трассе протяженностью в 90 километров. В классе машин 4х4 наши экипажи заняли первое и второе места. Праздновали победу они и в соревнованиях шестиколесных грузовиков. Следом за ними финишировал китайский экипаж. Третьи места в обоих классах заняли военнослужащие из Узбекистана.

Всего в конкурсе принимает участие пять стран: Россия, Белоруссия, Китай, Сербия и Узбекистан. Каждая команда состоит из 20 человек: руководителя делегации и «Группы ралли» из пяти экипажей.