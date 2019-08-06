Расчеты дронов в Казахстане готовятся к «Соколиной охоте»: видео
Российские военнослужащие на всех этапах выйдут на «Соколиную охоту» за разведданными последними, чтобы дать фору Ирану, Казахстану и Белоруссии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На военной базе Отар в Казахстане к «Соколиной охоте» готовятся расчеты беспилотников, а добычей дронов станут разведданные.
Открытие конкурса состоится завтра. Российская команда впервые использует модернизированный беспилотник Элерон-3 с улучшенной оптикой и самым современным программным обеспечением для обработки информации.
Также предусмотрены огневой рубеж со стрелковым оружием и прохождение эстафеты.
Российские военнослужащие на всех этапах выйдут на «охоту» последними, что позволит учитывать результаты соперников из Ирана, Казахстана и Белоруссии.