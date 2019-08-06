Эксперт объяснил, зачем «Танковому биатлону» женские экипажи

Женские экипажи открыли заезды «Танкового биатлона» в первый день соревнований, 3 августа. Выступление было показательным, оно прошло вне конкурсной программы. Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский объяснил, зачем соревнования начались с заезда девушек.

«Это ход, который направлен на популяризацию "Танкового биатлона". Это не говорит о том, что женские экипажи будут служить в танковых войсках российской армии», - рассказал собеседник «Звезды».

Участницы не служили в танковых войсках. Большинство из них - медики. Для выступления на «Танковом биатлоне» они прошли спецподготовку. Но несмотря на это, по словам Мураховского, со своими задачами экипажи справились отлично.

«Пройти маршрут с препятствиями без ошибок, отстреляться по целям, желательно попасть в них и вернуться живыми, здоровыми и счастливыми на исходный рубеж, не допустив ошибок. Они эту задачу выполнили», - уверен эксперт.

«Танковый биатлон» стартовал на полигоне Алабино 3 августа. В них принимают участие команды из 25 стран. Накануне российский экипаж установил сразу два рекорда трассы, показав лучшее время (17 минут 30 секунд) и лучшую скорость (танк удалось разогнать до 78 км/ч). Соревнования продлятся до 17 августа.