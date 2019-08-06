Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником успешно стартовала с космодрома Байконур. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, пуск был осуществлен в 00.56 по московскому времени.

«Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме», - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время наземные средства ВКС приняли на сопровождение стартовавшую с Байконура ракету.

«"Протон-М" в 01.01 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил», - сообщили в Минобороны.

Напомним, в феврале 2019 года замкомандующего космическими войсками ВКС РФ Игорь Морозов заявил, что последний запуск космического спутника в интересах Минобороны РФ с космодрома Байконур состоится в этом году.

Он отметил, что со следующего года все военные пуски будет выполняться с космодрома Плесецк в Архангельской области.