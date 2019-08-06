Военные отразили атаку «боевиков» на бронепоезд под Самарой: видео
Учения были посвящены демонстрации боевых возможностей железнодорожных войск России.
© Видео: Минобороны © Фото: Минобороны
Военнослужащие железнодорожных войск отразили атаку условного незаконного формирования на движущийся бронепоезд в Самарской области. Видео учений в Сызрани опубликовало Минобороны России.
Экипаж спецпоезда отразил атаку незаконного вооруженного формирования, проверил в боевых условиях системы жизнеобеспечения и связи, провел техническую разведку, разминирование и восстановление железнодорожного участка пути. Во время выполнения поставленных задач военнослужащие показали высокий уровень подготовки.
Учения были показательными и состоялись в честь прошедшего Дня железнодорожника. Они были посвящены демонстрации боевых возможностей железнодорожных войск России.