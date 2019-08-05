«Суворовский натиск» в Китае: как пехотинцы на боевых машинах преодолевают препятствия

На полигоне Корла в Китае прошли первые индивидуальные заезды конкурса «Суворовский натиск» - гонки на боевых машинах пехоты по трассе с препятствиями.

Путь к победе пехотинцев усложняют косогоры, колейные мосты и глубокие рвы, наполненные водой. А еще им нужно было точно поразить мишени, которые имитируют бронетехнику, вертолеты и гранатометные расчеты. За каждый промах военные получали штрафные круги.

Всего в «Суворовском натиске» выступают шесть команд. В первый день соревновались экипажи из Зимбабве, Ирана и КНР.

Похоже, родная трасса и боевые машины Type-86, на которых выступали все участники, помогли китайской команде установить рекорд - 16 минут и 12 секунд.

Однако в дело еще не вступила российская сборная, которая выйдет на старт «Суворовского натиска» в субботу, 10 августа.