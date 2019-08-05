Гонки по бездорожью: кадры из Тывы с этапа конкурса АрМи-2019 «Военное ралли»

В Тыве начался первый этап конкурса «Военное ралли» в рамках Армейских международных игр - 2019. На старт вышли команды из пяти стран - Белоруссия, Сербия, Узбекистан, Китай. Фаворитом конкурса по праву считаются представители России. По результатам индивидуального заезда будет сформирован старт лист гонки преследования, которая будет следующим этапом военного ралли.

Водители военных грузовиков форсируют реки и преодолевают горы. Участникам предстоит преодолеть 90 км по бездорожью. Отклоняться от маршрута категорически запрещено, при этом максимальная скорость движения не может превышать 70 км/ч.

«Один из сложнейших спецучастков, на котором водители соревнуются не только на секундомер. Вот сейчас движется "КамАЗ" сербской команды, его почти настиг "Урал" под управлением российского водителя», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Константин Худолеев.

Каждая команда-участница состоит из 20 человек: руководителя делегации, и «Группы ралли» из пяти экипажей.