В Амурской области военные приступили к дезинфекции территории после паводка

Для проведения дезинфекции территории две колонны специальной техники от воинской части РХБ защиты общевойсковой армии Восточного военного округа прибыли в село Мазаново Амурской области, заявили в Министерстве обороны России.

«Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с применением сил и средств РХБ защиты ВВО начались в минувшее воскресенье. Уже обработано дезинфекционным раствором около 10 километров подъездных дорог к селу Мазаново», - отметили в ведомстве.

Обработаны все дороги на территории этого населенного пункта и около 30 жилых домов и придворовых территорий.

«Всего к работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в селе Мазаново задействовано 20 военнослужащих ВВО и десять единиц специальной техники - АРС-14-КМ», - добавили в Минобороны.

Кроме того, еще 30 военнослужащих подразделений РХБ защиты ВВО и 15 единиц техники прибыли в село Угловое (Амурская область) для проведения специальной обработки дорог, жилых домов и придворовых территорий.