Около трех километров защитной дамбы восстановят военные в Тулуне

Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия в городе Тулун, сообщили в Министерстве обороны России.

«Всего военным железнодорожникам необходимо восстановить около трех километров береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255», - отметили в ведомстве.

Кроме того, военные специалисты не только восстановят участки дамбы, но и увеличат ее ширину до пяти метров, а высоту - до четырех метров.

«Всего запланировано отсыпать около 15 тысяч кубических метров скального грунта», - добавили в Минобороны.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.