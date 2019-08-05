В Узбекистане завершился первый этап «Военно-медицинской эстафеты»

Хозяйка «Военно-медицинской эстафеты», сборная Узбекистана уверенно выиграла первый этап соревнований - стрельбу из штатного вооружения в рамках Армейских международных игр.

Участники, среди которых были и женщины, состязались во владении пистолетом и автоматом. Врачи стреляли из Макарова, а младший и средний состав взял в руки Калашников. На огневой рубеж вышли еще засветло, чтобы закончить этап до дневной жары - столбики термометра доходят до +40 в Узбекистане.

Открытие АрМИ-2019 прошло третьего августа. В Играх принимают участие 223 команды из 39 государств. Соревнования продлятся до 17 августа.