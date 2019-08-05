Российский экипаж установил два рекорда на «Танковом биатлоне»

Экипаж сборной России по «Танковому биатлону» установил сразу два новых рекорда на этапе состязания и стал первым.

Три круга танкисты преодолели за 17 минут 30 секунд. Механик-водитель Иван Осеев смог разогнать многотонный Т-72Б3 до 78 км/час.

Выступления остальных команд прошли не так успешно. Сборным Ирана и Киргизии из-за поломок пришлось менять танки. Однако командам все равно удалось обогнать сборную Армении, которая заняла четвертое место.

Во втором заезде лучшей стала команда Китая. Ее результат составил 18:57. Следом идут Белоруссия, Азербайджан и Сербия.

А следующее выступление российской сборной, уже третьего экипажа, состоится в Алабино послезавтра.