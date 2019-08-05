Через горящие завалы и широкие рвы: что ждет участников конкурса «Безопасный маршрут»

В Тюмени тренируются участники конкурса «Безопасный маршрут». Полосу препятствий бойцы инженерно-саперных подразделений пока проходят без оружия.

С высоты двух десятков метров саперная группа из Вьетнама спускается на стартовую позицию «Безопасный маршрут». Штурмовая полоса является новым элементом.

«Безобидная вертикальная сетка превращается в сложное препятствие, когда на тебе полтора, а то и два десятка килограммов снаряжения. При этом нужно не просто перебраться на другую сторону, а сделать это быстро», - рассказал корреспондент «Звезды» Евгений Аксенов.

В полуфинале участники конкурса выйдут в поле с оружием. Для военных инженеров из Вьетнама это первый шанс проявить себя в Международных армейских играх. В конкурсе участвуют также россияне, команды Киргизии, Белоруссии и Узбекистана.

Все команды будут выступать на российской инженерной технике. Они расчистят горящие завалы с помощью инженерной машины разграждения и перебросят через широкий ров комплекты тяжелого механизированного моста. Вьетнамцам и белорусам накануне соревнований пришлось осваивать и этот комплекс, и сам полигон.

«Потребовалось время, чтобы привыкнуть к некоторым препятствиям, и полигон здесь намного больше, чем во Вьетнаме. Но со временем мы привыкли - сейчас трудностей уже не возникает», - рассказал представитель Вьетнама Нгуен Сюанцзи.

Уже несколько лет лидерами в конкурсе становятся россияне, но в затылок им дышат военные инженеры из Белоруссии. В этом году они полны решимости стать первыми, но дерзкие новички из юго-восточной Азии также не намерены сдаваться без боя.