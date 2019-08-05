В Тульской области создана вторая научная рота
В состав научной роты вошли двадцать новобранцев из Тульской области.
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В Тульской области создана вторая научная рота, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.
«По инициативе губернатора Алексея Дюмина в этом году первые 20 новобранцев из Тульской области получили возможность проходить службу в самом современном технополисе страны», - говорится в сообщении.
Научные роты - военные подразделения в структуре Министерства обороны РФ, осуществляющие разработки на базе различных научно-исследовательских организаций и высших военных учебных заведений.