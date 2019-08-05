Более 20 кораблей и судов Балтфлота: кадры учений «Океанский щит»

Силы Балтийского флота принимают участие в межфлотских учениях ВМФ России «Океанский щит-2019». Для проведения тактических маневров в Балтийское море вышли несколько корабельных групп. Они выполнят порядка 100 боевых упражнений, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего в учениях примут участие более 20 кораблей и судов, свыше 4 тысяч военных и порядка 20 самолетов и вертолетов. Они нанесут условные ракетные удары по кораблям предполагаемого противника, выполнят артиллерийские и торпедные стрельбы в морских полигонах флота, стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, а также высадку десанта на необорудованное побережье.

Экипажи кораблей отработают задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, электронным пускам ракетного оружия и отражению массированного налета авиации.

Перед выходом в море военнослужащие отработали массовую загрузку морского оружия и боеприпасов, выполнили задачи по маскировке кораблей и судов обеспечения в базах.

В учениях принимают участие корветы «Бойкий», «Стойкий», «Стерегущий», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», малые ракетные корабли «Пассат», «Гейзер», «Серпухов», «Мытищи», ракетные катера «Чувашия», «Моршанск», большие десантные корабли «Александр Шабалин», «Калининград» и другие противолодочные корабли, тральщики и суда обеспечения.