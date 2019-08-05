Первый пошел: Под Псковом проходят соревнования десантников «Десантный взвод»

На полигоне под Псковом прошел первый этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод». Бойцы прыгали с парашютом в составе взвода, а после приземления их ожидал марш-бросок на 10 км. Итоги первого этапа будут подведены позднее: сейчас судьи подсчитывают штрафные очки. Во вторник пройдет второй этап конкурса - индивидуальные гонки на боевых машинах десанта.

Конкурс «Десантный взвод» проходит в рамках Международных армейских игр АрМИ-2019. Всего в соревнованиях принимают участие более 400 участников в составе 21 команды. Российским военным противостоят соперники из 15 государств.

При этом в первом этапе принимали участие только 17 команд, поскольку команды Кубы, Марокко, Сирии и Шри-Ланки были укомплектованы не полностью.