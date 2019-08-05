Вышли на рекорд: российские танкисты стали самыми быстрыми в «Танковом биатлоне»

В индивидуальной гонке, прошедшей в третий день состязаний «Танковый биатлон», российский экипаж установил рекорд: за 17 минут 30 секунд танкисты преодолели дистанцию на полигоне Алабино. Это 15 км, включающих в себя площадки для стрельбы и различные препятствия, например, курганы и рвы с водой.

Наши танкисты вышли на старт вместе с соперниками из Ирана, Киргизии и Армении. Впереди еще выступления экипажей Судана, Кубы, Анголы и Вьетнама.

Ранее стало известно, что в ходе второго заезда танк экипажа иранской команды после преодоления брода не открыл жалюзи системы охлаждения двигателя танка, что привело к перегреву и задымлению моторного отсека танка.

Танковый биатлон является визитной карточкой «Международных армейских игр». В нем участвуют команды из 25 стран: Россия, Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР.

Танковые экипажи состязаются в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном. Все военнослужащие в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

В состав каждой команды входят начальник команды, четыре экипажа танков, в том числе один запасной, два тренера и техническое обеспечение из шести человек.

По итогам первого дня «Танкового биатлона» победы в заездах одержали команды Китая (00:21:01) и Лаоса (00:45:54). Во второй день победы одержали команды из России (00:18:55), Кувейта (00:35:21), Казахстана (00:22:16) и Узбекистана (00:29:24).