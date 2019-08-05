Стали известны лидеры конкурса «Мастер-оружейник» после первого этапа

На проходящем в Китае конкурсе ремонтных взводов «Мастер-оружейник» подведены итоги первого этапа. С общим временем 27 минут 59 секунд российская команда занимает третье место. Лидируют хозяева соревнований: китайские ремонтники уложились в 17 минут 18 секунд. На втором месте военнослужащие из Казахстана с результатом 25 минут 13 секунд.

Соревнование ремонтных взводов вооружения «Мастер-оружейник» проходит в рамках Международных армейских игр АрМИ-2019 в учебном центре в городе Корла в Китае с 3 по 17 августа. В нем принимают участие шесть стран: Россия, Армения, Иран, Казахстан, Китай и Узбекистан.

В составе каждой команды по 17 человек: начальник, тренер, а также ремонтный взвод вооружения из 15 человек.

Также в Китае проходят конкурсы Армейских игр: «Чистое небо» для подразделений ПВО, «Безопасная среда» для РХБЗ и «Суворовский натиск» для мотострелковых подразделений. Всего в четырех конкурсах принимают участие военнослужащие из 11 стран.