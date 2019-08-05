Командующий сухопутными войсками Шри-Ланки поблагодарил МО РФ за приглашение на Арми-2019

В будущем Шри-Ланка будет принимать более активное участие в Армейских международных играх. Об этом «Звезде» заявил Командующий сухопутными войсками Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Махеш Сенанаяка.

«Это большая честь, представлять здесь нашу страну и вооруженные силы. Мы надеемся, что с каждым годом мы будем участвовать все больше и больше», - сказал Сенанаяка.

В рамках Армейских международных игр проходит 31 конкурс на территории десяти стран: в России, Китае, Казахстане, Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении, а также Индии, Монголии и Узбекистане. В них участвуют 223 команды из 39 государств: России, Китая, Индии, Монголии, ЮАР, Казахстана и других.