Слышимость отличная: кадры тренировки российских связистов на АрМИ-2019
Российские военнослужащие, накануне прибывшие в Казахстан для участия в конкурсе Международных армейских игр АрМИ-2019 «Уверенный прием», приступили к тренировкам на полигонах республики.
Участники конкурса получили переносные радиостанции PRC-930 коротковолнового и PRC-6020 ультракоротковолнового диапазона и отработали прохождение военизированной эстафеты.
В условиях 40-градусной жары военнослужащие Воздушно-десантных войск выполнили задачи по настройке телефонной и телеграфной радиосвязи, прокладке полевого кабеля и передаче буквенных и цифровых радиограмм.
«Уверенный прием» - конкурс воинов-связистов. Соревнования поделены на четыре этапа: «Меткий стрелок», «Уверенный прием», «Уверенная передача» и военизированная эстафета «Связь - любой ценой».
Команда состоит из пяти человек: судьи, тренера и трех связистов.
Всего конкурс состоит из пяти этапов: «Меткий стрелок», «Уверенный прием», «Уверенная передача», «Радиоориентирование» и «Связь - любой ценой».