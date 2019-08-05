Армейская выучка: в Армении стартовал конкурс военнослужащих «Воин Мира»

В Армении в городе Дилижан в рамках Международных армейских игр АрМИ-2019 стартовал конкурс профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира». Первый этап конкурса, включающий в себя спортивное ориентирование, прошел 5 августа.

В конкурсе «Воин Мира» принимают участие команды из республик Армения, Белоруссия, Иран, Казахстан, военнослужащие команды Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации, а также Греция, которая является страной-участницей НАТО.

«Воин мира» - состязание военных СНГ в виде военно-атлетических этапов, снайперской стрельбы, демонстрации литературно-художественных и танцевальных навыков, а также знаний истории.

Составляют команду: руководитель и четыре участника, причем один из них - женского пола.

Военно-спортивный этап включает в себя бег на 100 м, атлетическую подготовку, метание гранаты на дальность, преодоление полосы препятствий, ускоренное передвижение и комплексную военно-спортивную эстафету «Атлет»

Военно-профессиональный этап включает в себя выполнение упражнений с автоматом.