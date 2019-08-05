Соколиная охота: кадры подготовки российского беспилотника «Элерон» на АрМИ-2019

В Казахстане идет подготовка к международному этапу конкурса беспилотников «Соколиная охота» в рамках международных армейских игр АрМИ-2019. Российский расчет комплекса с модернизированным беспилотным летательным аппаратом «Элерон» уже выполнил предварительную подготовку к полетам.

Проверены основные системы комплекса, работоспособность силовой установки, навигационного оборудования, тепловизионного и оптического оборудования.

Первые тренировочные полеты запланированы на 5 августа.

Российские военнослужащие впервые применяют в Казахстане модернизированный «Элерон» в рамках АрМИ-2019. Данный комплекс представляет собой модернизированный БПЛА «Элерон-3» с улучшенными характеристиками по продолжительности полета, улучшенной оптикой и дополнительным программным обеспечением для обработки информации.