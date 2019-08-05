«Океанский щит»: силы ВМФ РФ произвели развертывание в Балтийском море

Боевые корабли ВМФ России осуществили развертывание в назначенных районах Балтийского моря и приступили к выполнению задач по плану учения «Океанский щит - 2019».

Боевые корабли Военно-морского флота РФ выполняют задачи учения «Океанский щит - 2019», проводимого в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, сообщили в Минобороны.

«Боевые корабли и суда уже осуществили выход из пунктов базирования, отработав задачи противоминного обеспечения с привлечением групп минно-тральных кораблей, после чего произвели развертывание в назначенные районы акватории Балтийского моря», - отметили в ведомстве.

В настоящее время корабли различных классов, во взаимодействии с авиацией и подводными лодками, выполняют задачи организации противолодочной, противовоздушной и противодиверсионной обороны в составе тактических групп и корабельных ударных групп.

Отрабатываются вопросы совместного маневрирования в ордере в дневное и ночное время, вопросы обмена сигналами и организации связи.

«Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым проверена работа штаба учения, вопросы организации управлениями силами в море при выполнении задач на межвидовом и межфлотском уровнях взаимодействия, порядок планирования действий и принятия решений в условиях динамики изменения оперативной обстановки», - добавили в Минобороны.

Учения проходят с 1 по 9 августа в акватории Балтийского моря. Всего к маневрам привлекаются 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и Воздушно-космических сил, а также более 10,5 тысячи человек личного состава Вооруженных Сил РФ.

Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде. Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ.

В ходе учения «Океанский щит - 2019» планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработать навыки по управлению силами флота.