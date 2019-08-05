«Упорная и напряженная борьба»: главный судья АрМИ-2019 о первых результатах соревнований

Главный судья Армейских международных игр-2019 Александр Перязев рассказал корреспонденту «Звезды» Ольге Бородневой, как проходят АрМИ-2019.

«Результаты на первые дни нужно подвести общие. Все команды значительно увеличили свои временные показатели. Наша команда установила скоростной рекорд “Танкового биатлона”, также превысили на “Суворовском натиске” команды из Китая. Идет упорная, напряженная борьба на “Эльбрусском кольце”, команда Армении вышла в лидеры на первом этапе “Воин мира”, Белоруссия у себя выступает довольно-таки неплохо “Снайперский рубеж” и “Полярная звезда”», - сказал Перязев.

Он также рассказал, что за два дня Игры посетили более 170 тысяч зрителей.

Пятые Армейские международные игры стартовали 3 августа на территории десяти стран. В них участвуют 223 команды из 39 государств: России, Китая, Индии, Монголии, ЮАР, Казахстана и других. Соревнования продлятся до 17 августа, и в общей сложности за это время пройдет 31 конкурс.