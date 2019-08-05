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«Дог-биатлон» выявил лучших кинологов на АрМИ-2019

Татьяна Полуказакова
10:18 05.08.2019
В первый день российская команда в упорной борьбе уступила коллегам из Белоруссии.
«Дог-биатлон» выявил лучших кинологов на АрМИ-2019
© Фото: ТРК "Звезда"

В Подмосковье, под Дмитровом, на огневые рубежи в связке со своими четвероногими напарниками вышли кинологи. Они состязались в первой дисциплине конкурса «Верный друг» - «Дог-биатлоне».

Участники должны преодолеть дистанцию 3200 метров. На ней нужно дважды поразить мишень из винтовки - в положении лежа и стоя. Собака, по правилам, должна постоянно двигаться впереди вожатого и не отклоняться от маршрута.

Впервые в соревнованиях приняли участие женщины. Вне конкурса. У них свой индивидуальный зачет.

Если в прошлом году из-за жары состязания приходилось переносить, то сейчас погода к участникам благоволила. В первый день российская команда в упорной борьбе уступила коллегам из Белоруссии. Конкуренцию им составляют кинологи из Казахстана, Узбекистана и Алжира.

В каждую команду входят кинолог, тренер, пять участников со служебными собаками и три человека группы обеспечения. Принять участие в конкурсе могут собаки от полутора до восьми лет.

Посмотреть прямые трансляции состязаний, а также ознакомиться с правилами конкурсов можно на сайте телеканала «Звезда».

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