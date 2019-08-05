Облачная защита: военные отработали маскировку дымовой завесой под Волгоградом

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) скрыли свои войска дымовой завесой в рамках тактического учения на полигоне Прудбой под Волгоградом, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

В учении принимают участие специалисты войск РХБ защиты ЮВО прибывшие из Армении, Абхазии, Крыма, Северной Осени, Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей.

«В ходе учения подразделения аэрозольного противодействия выполнили задачи по маскировке пункта управления и района дислокации войск с использованием новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей КамАЗ, которые накрыли густым слоем белого облака район площадью в пять квадратных километров», - отметил полковник.

Войска, вооружение, военная техника и объекты военной инфраструктуры полевого лагеря оказались внутри облака и были полностью защищены от визуального и оптического обнаружения, как с земли, так и с воздуха.

Так же военнослужащие провели мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы с отработкой вопросов дегазации и дезактивации техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

«В свою очередь пусками неуправляемых реактивных снарядов подразделение тяжелых огнеметных систем ТОС-1А уничтожили мишени, имитирующие колонны бронированной военной техники на удалении от 2,5 до пяти километров, общая площадь поражения составила порядка десяти тысяч квадратных метров», - добавил Астафьев.

Занятия проводились в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой как в дневное, так и в ночное время.

К учениям привлечено около двух тысяч военнослужащих, задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники соединений и частей войск РХБ защиты округа.