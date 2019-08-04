Форсаж на грузовиках: конкурс АрМИ-2019 «Военное ралли» стартует в Туве

Торжественная церемония открытия конкурса «Военное ралли» прошла в центре столицы Тувы Кызыла. Это место проведения этапа Армейских международных игр, в котором соревнуются лучшие водители армейских джипов и грузовиков. На центральной площади жители города поприветствовали участников соревнований из пяти государств - России, Китая, Белоруссии, Сербии и Узбекистана. Церемония открытия конкурса проходила с национальным тувинским колоритом.

Фаворитами конкурса считается команда из России. Пулеметчик из Западного военного округа Евгений Никулин - двукратный чемпион всероссийских соревнований «Военное ралли». В прошлом году вместе с водителем Яном Баяндаем из Тувы он стал чемпионом АрМИ. Их результат на огневом рубеже занесен в книгу рекордов российских вооруженных сил.

«Постараемся улучшить этот рекорд. Там, получается, рекорд 2 минуты и 1 секунда. И выход на 100% пораженных мишеней», - рассказал Никулин.

Первый этап ралли пройдет в понедельник, пятого августа. А пока у участников есть немного времени для отдыха. Гости Тувы отправились на крупнейшее в республике мараловодческое хозяйство. Здесь разводят благородных оленей - всего 800 животных.

Соревнования экипажей на военной автомобильной техник пройдут с 5 по 10 августа. Конкурс «Военное ралли» проводится в четыре этапа: индивидуальная гонка, огневой этап, гонка с преследованием и командная гонка. В составе каждой команды-участницы 20 человек.