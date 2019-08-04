Шойгу рассказал, с чего начались Армейские международные игры

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал, как создавались Армейские международные игры (АрМИ) и какое значение они имеют для укрепления обороноспособности России. По словам министра, за пять лет Игры проделали большой путь.

«Каждый военный где-то внутри соревнуется иногда сам с собой, иногда с техникой, но чаще - с соперником. Одно дело, когда ты где-то далеко на полигоне оттачиваешь свое мастерство, и совсем другое, когда твоя страна, твои близкие и коллеги могут увидеть, насколько ты мастеровит, насколько ты готов к защите Родины. Это первое, а второе то, что соревнования сами по себе как учебный процесс. Состязательность в ВС РФ вышла на первое место, и это заставляет создавать все новые и новые конкурсы, которые будут учитывать определение всех необходимых навыков для той или иной специальности, будь то летчики армейской авиации, флот», - отметил Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, внимание со стороны СМИ и работа военных дипломатов привели к тому, что все больше стран хотят принять участие в Играх и с каждым годом их число становится все больше.

«Каждая из стран хочет что-то показать, и показать жителям своей страны, представить ВС своей страны, кто-то хочет показать, насколько совершенна техника, которая у них есть. Это востребованная, на мой взгляд, игра. Хотя, видя все это, игрой назвать сложно. Это большое сочетание "Формулы-1", биатлона, только стреляют не из винтовок, а стреляют из танковых пушек. Это большая работа техников и большая подготовительная работа. Когда мы впервые начали проводить эти соревнования, задач было три: первая и главная, она может показаться для вас и для зрителей неожиданной - приведение в порядок полигонов, для того чтобы все полигоны у нас соответствовали высочайшим стандартам, чтобы можно было учить специалистов любого уровня. Вторая - когда мы поняли по всей информации, по всем данным, что наши танкисты и артиллеристы, мотострелки стреляют на учебе боеприпасов в разы меньше, чем западные коллеги, и это показала одна из первых внезапных проверок, что стреляем плохо. Естественно, надо было сделать так, чтобы этот процесс охватил всех. Всех танкистов в данном случае. У нас только в отборе принимают участие 60 тысяч, и все проходят через это. Кто-то лучше, кто-то хуже, но в целом все лучше. Когда мы имеем дело постоянно с одним и тем же танком, на одном и том же полигоне, когда мы понимаем, что приехал человек и он служит, допустим, год. Он год ездит на один и тот же полигон и стреляет по одним и тем же мишеням... Он, естественно, ориентируется, как у себя дома. При этом не важно состояние самой техники: совершенна она, не совершенна - она такая, какая есть. Для этого полигона эта техника вполне себе пригодна. Когда мы начали выводить технику на другие полигоны, стало понятно, что нужен совсем другой уровень», - вспоминает министр обороны РФ.

Сергей Шойгу также коснулся и вопроса участия стран НАТО в Армейских международных играх. По словам главы Минобороны, российская сторона была бы рада видеть страны альянса на Играх, однако у России здесь иные задачи.

«Мы приглашаем, мы рады будем их видеть, но делать из этого самоцель - у нас цели и задачи немного иные. Наши цели и задачи - чтобы наша армия была обучена, оснащена, боеготова, чтобы у нас были самые хорошие экипажи, чтобы всем было понятно, что у этих ребят лучшие специалисты, что они лучше всех летают, стреляют, плавают, ходят - вот это наша задача. Не могу скрыть своего удовлетворения тем, что те навыки, которые в процессе российских всеармейских Игр приобретают наши экипажи, они показывают их в разных операциях, естественно, в первую очередь это Сирия», - заявил Шойгу.

Юбилейные, Пятые Армейские международные игры стартовали в субботу, 3 августа, на территории десяти государств. В них примут участие 223 команды из 39 стран: России, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Монголии и других. Соревнования завершатся 17 августа, всего за это время пройдет 31 конкурс.