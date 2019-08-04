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Военные очищают Тулун от ветхих строений: кадры операции

Алексей Савелов
06:05 04.08.2019
Сносу подлежат пришедшие в негодность административные здания, а также жилье, аварийное и непригодное для проживания.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие ЦВО продолжают разбирать аварийные и непригодные для жилья дома, которые находились в зоне потопления в Тулуне Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны. 

«Снос домов проводится по согласованию и предоставлению всех необходимых подтверждающих документов от местных жителей, что жилье аварийное и не пригодно для проживания», - сказано в сообщении. 

Сегодня военнослужащие снесли двухэтажное аварийное здание бывшего туберкулезного диспансера.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня: тогда из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В результате первой волны в 109 населенных пунктах было подтоплено более десяти тысяч домов, в которых проживали почти 43 тысячи человек. Во вторую волну сразу в 56 населенных пунктах подтопленными оказались около двух тысяч домов с населением более пяти тысяч человек. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, еще шестеро числятся без вести пропавшими.

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