Из Сибири до Поволжья: видео пусков зенитных ракет из С-300

Расчеты ЗРС С-300 «Фаворит» двух зенитных ракетных полков Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, поразили более десяти мишеней в ходе учения в Астраханской области на полигоне Ашулук, сообщили в Минобороны России.

«15 зенитных ракет "земля-воздух" было выпущено ракетчиками по мишеням типа "Армавир", "Бекас", "Стриж", имитирующих баллистические и крылатые ракеты, а также цели, летящие на малых и предельно малых высотах», - отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что боевая работа велась днем и ночью. Следующим этапом учения станет перебазирование в места постоянной дислокации.

В учении задействовано около 500 военнослужащих и более 100 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационные станции и машины обеспечения.