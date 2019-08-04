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Замминистра обороны РФ Евкуров прибыл в Индию на открытие конкурса АрМИ-2019

Наталия Майорова
19:37 04.08.2019
Ожидается, что Евкуров проведет встречи с представителями ВС Индии и командой российских разведчиков, а также ознакомится с инфраструктурой военной базы Джейсалмер.
Замминистра обороны РФ Евкуров прибыл в Индию на открытие конкурса АрМИ-2019
© Фото: ТРК Звезда

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров прибыл в Индию с официальным визитом, где он примет участие в церемонии открытия международного конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках АрМИ-2019. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Церемония состоится в понедельник, 5 августа, на базе мотопехотной дивизии в городе Джайсалмере. Помимо российской сборной, в конкурсе примут участие разведчики Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Судана и Узбекистана.

Ожидается, что Евкуров проведет встречи с представителями ВС Индии и командой российских разведчиков, а также ознакомится с инфраструктурой военной базы Джейсалмер.

«Также Евкуров посетит места проведения этапов конкурса: "Преодоление комплекса препятствий "Тропа разведчика" и "Конкурс разведчиков-специалистов"», - говорится в сообщении.

Армейские международные игры - 2019 проходят уже в пятый раз. Конкурсы состоятся на территории десяти государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.

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