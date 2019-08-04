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Соревнования спецназа «Полярная звезда»: кадры штурма «захваченного» здания

Диана Сирази
19:18 04.08.2019
По правилам первого этапа конкурса бойцам нужно было поразить макеты захватчиков, причем попасть исключительно в верхнюю часть мишени.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МО РФ

В Белоруссии в этом году впервые состязаются в мастерстве подразделения специального назначения. В армии любой страны мира они решают самые сложные задачи, зачастую в тылу врага. От успеха этих миссий зависят проведение масштабных войсковых операций или жизни отдельных людей.

Корреспондент «Звезды» Диана Сирази вместе с военнослужащими приняла участие в штурме «захваченного» здания, где, согласно легенде, террористы удерживают заложников - это лишь первый этап конкурса «Полярная звезда». Участникам нужно было поразить макеты «захватчиков», причем попасть исключительно в верхнюю часть мишени, в противном случае начислялось штрафное время.

На полигоне Брестский также проходит конкурс «Снайперский рубеж». По представительности он уступает лишь «Танковому биатлону». На огневой рубеж вышли команды самых метких стрелков, представляющие 21 страну. Сегодня у них состязание в точности поражения целей на дальности 600 метров. В ближайшее время судьи назовут лучших на этом этапе.

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