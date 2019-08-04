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Военнослужащие из Узбекистана с существенным отрывом обошли соперников из Зимбабве на индивидуальной гонке «Танкового биатлона»

Наталия Майорова
18:18 04.08.2019
Танкисты из Узбекистана сумели преодолеть дистанцию за 29 минут 24 секунды, в то время как их соперники прошли трассу за 47 минут 8 секунд.
Военнослужащие из Узбекистана с существенным отрывом обошли соперников из Зимбабве на индивидуальной гонке «Танкового биатлона»
© Фото: МО РФ

Четвертый заезд участников «Танкового биатлона» на полигоне в подмосковном Алабино сегодня, 4 августа, завершился победой команды Узбекистана. Их соперниками по индивидуальной гонке стал экипаж из Зимбабве.

Танкисты из Узбекистана сумели преодолеть дистанцию за 29 минут 24 секунды, в то время как их соперники прошли трассу за 47 минут 8 секунд.

Участникам «Танкового биатлона» очень далеко до показателей российской команды. Ранее наш экипаж триумфально преодолел все пять кругов дистанции, безошибочно пройдя препятствия и огненные рубежи и установив при этом рекорд трассы: меньше, чем за 18 минут 55 секунд, ее не проезжал никто из участников АрМИ.

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции с подмосковного полигона Алабино, где с 3 по 17 августа проходят Армейские международные игры. Посмотреть трансляцию конкурса можно также в приложении «Звезды» на Smart TV.

Всего в конкурсе примут участие команды из 25 стран. «Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.

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