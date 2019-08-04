Экипаж из Казахстана обошел в индивидуальной гонке «Танкового биатлона» команды Монголии, Венесуэлы и Сирии

Команда Казахстана стала победительницей третьего за сегодня заезда индивидуальной гонки «Танкового биатлона» с участием Монголии, Сирии и Венесуэлы. На финише экипаж показал результат в 22 минуты и 16 секунд. Вторыми финишный створ пересекли военнослужащие Монголии (24 минуты 8 секунд), третьим пришел танк венесуэльских участников (24 минуты 50 секунд). Замкнули четверку гости из Сирии (25 минут 30 секунд).

Ранее российский экипаж установил абсолютный рекорд трассы, пройдя ее за 18 минут 55 секунд. Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ поздравил танкистов с этим выдающимися достижением.

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции с подмосковного полигона Алабино, где с 3 по 17 августа проходят Армейские международные игры. Посмотреть трансляцию конкурса можно также в приложении «Звезды» на Smart TV.

Всего в конкурсе примут участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.