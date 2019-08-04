Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2019 ТЕГИ

Военнослужащие из Кувейта вырвали победу у соперников из Таджикистана на финише индивидуальной гонки «Танкового биатлона»

Ян Брацкий
14:32 04.08.2019
Рекорд трассы принадлежит российскому экипажу, который сегодня смог преодолеть ее за 18 минут 55 секунд.
Военнослужащие из Кувейта вырвали победу у соперников из Таджикистана на финише индивидуальной гонки «Танкового биатлона»
© Фото: Olga Sokolova, Global Look Press

Второй заезд участников «Танкового биатлона» на полигоне в подмосковном Алабино завершился победой команды Кувейта. Их соперниками по индивидуальной гонке стал экипаж из Таджикистана.

Оба танка не смогли пройти дистанцию без помарок, но на финише удача улыбнулась кувейтским танкистам, время которых составило 35 минут и 21 секунду. Механик-водитель команды соперника остановил многотонную боевую машину на отметке в 36 минут 51 секунду.

Пока всем участникам «Танкового биатлона» очень далеко до показателей российской команды. Ранее наш экипаж триумфально преодолел все пять кругов дистанции, безошибочно пройдя препятствия и огненные рубежи и установив при этом рекорд трассы. Меньше, чем за 18 минут 55 секунд, ее не проезжал никто из участников АрМИ.

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции с подмосковного полигона Алабино, где с 3 по 17 августа проходят Армейские международные игры. Посмотреть трансляцию конкурса можно также в приложении «Звезды» на Smart TV.

Всего в конкурсе примут участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата04.08.2019, 13:05
Главнокомандующий Сухопутными войсками поздравил российскую команду «Танкового биатлона» с рекордом трассы
Дата04.08.2019, 10:07
Восьмиэтажные горки: в парке «Патриот» прошли соревнования по скоростному спуску на роликах
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата04.08.2019, 03:40
На МАКС-2019 покажут семитонный беспилотник вертикального взлета
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
АрМИ-2019
14:32 Армия
Военнослужащие из Кувейта вырвали победу у соперников из Таджикистана на финише индивидуальной гонки «Танкового биатлона»
13:36 Армия
Замглавы Минобороны ознакомился с условиями размещения участников АрМИ-2019 в Узбекистане
13:12 Армия
Видео
Завтрак на танке: российские военнослужащие пожарили яичницу от тепла двигателя
13:05 Армия
Видео
Главнокомандующий Сухопутными войсками поздравил российскую команду «Танкового биатлона» с рекордом трассы
13:00 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков дал старт конкурсу «Рембат» на АрМИ-2019
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:54 В стране и мире
Автомобиль и пассажирский автобус сгорели под Владимиром после ДТП
14:48 В стране и мире
Московский холод побил вековой рекорд
14:04 В стране и мире
Кличко покинул Украину
13:12 Армия
Видео
Завтрак на танке: российские военнослужащие пожарили яичницу от тепла двигателя
12:05 В стране и мире
Видео
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Совместное купание медведя и кита на Камчатке попало на видео
Брошенное в океан письмо в бутылке нашли через 13 лет
СМИ: руководство военного флота Великобритании попросило моряков перестать употреблять наркотики
Видео
Сон в лапу: любопытный медведь растолкал уснувших туристов и попал на видео
Привет из 90-х: в московском ресторане нашли тело умершего 25 лет назад человека со связанными ногами
Видео
«Огненный» ствол: американцы показали на видео стрельбу в стиле «Терминатора»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.