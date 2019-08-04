Военнослужащие из Кувейта вырвали победу у соперников из Таджикистана на финише индивидуальной гонки «Танкового биатлона»

Второй заезд участников «Танкового биатлона» на полигоне в подмосковном Алабино завершился победой команды Кувейта. Их соперниками по индивидуальной гонке стал экипаж из Таджикистана.

Оба танка не смогли пройти дистанцию без помарок, но на финише удача улыбнулась кувейтским танкистам, время которых составило 35 минут и 21 секунду. Механик-водитель команды соперника остановил многотонную боевую машину на отметке в 36 минут 51 секунду.

Пока всем участникам «Танкового биатлона» очень далеко до показателей российской команды. Ранее наш экипаж триумфально преодолел все пять кругов дистанции, безошибочно пройдя препятствия и огненные рубежи и установив при этом рекорд трассы. Меньше, чем за 18 минут 55 секунд, ее не проезжал никто из участников АрМИ.

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции с подмосковного полигона Алабино, где с 3 по 17 августа проходят Армейские международные игры. Посмотреть трансляцию конкурса можно также в приложении «Звезды» на Smart TV.

Всего в конкурсе примут участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.