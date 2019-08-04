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Главнокомандующий Сухопутными войсками поздравил российскую команду «Танкового биатлона» с рекордом трассы

Егор Левин
Игорь Балдин
13:05 04.08.2019
Генерал армии Олег Салюков поздравил танкистов сразу после того, как они закончили прохождение трассы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Армейские международные игры - 2019 проходят на полигонах по всей Евразии. В подмосковном Алабино идет один из самых напряженных и зрелищных конкурсов - «Танковый биатлон» с участием команды из России. По итогам прохождения трассы россиянам удалось установить новый рекорд времени - 18 минут и 55 секунд.

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков поздравил с этим российскую команду. Они коротко переговорили прямо после того, как конкурсанты закончили прохождение.

«Молодцы. Рекорд трассы по скорости не поставили, поставили по времени - 18 минут 55 секунд», - похвалил генерал танкистов.

В свою очередь, они поделились тем, что трассу усложнила грязь и что при сухой погоде было бы проще преодолевать препятствия. Салюков уточнил, были ли какие-либо проблемы в процессе прохождения трассы, кроме этого, и получил отрицательный ответ.

«Скорость хорошая, 76 километров в час. Рекорд был 78. Со стрельбой все хорошо? При первом выстреле немного низко было, надо повыше поднимать. Остальные - все отлично. Молодцы, отдыхайте, готовьтесь. Это только начало большого пути», - напутствовал генерал танкистов.

Напомним, «Танковый биатлон» состоит из трех этапов: первый представляет собой индивидуальную гонку, и в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа; в финале участвуют четыре команды. 

«Звезда» ведет прямые трансляции из Алабино, посмотреть которые можно в приложении «Звезды» на Smart TV.

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