Самая мощная в мире: иностранные участники АрМИ-2019 оценили российскую военную технику

Иностранные участники АрМи-2019 рассказали о впечатлениях от техники, которую конкурсанты используют для участия в конкурсах, проходящих на территории России.

Так, замминистра обороны Мьянмы генерал-лейтенант Тейн Мью Зо рассказал в Подмосковье, что находится под большим впечатлением от масштаба мероприятия.

Говоря о российской военной технике военачальник отметил, что военнослужащие «под большим впечатлением».

«Действительно, российская военная техника самая мощная в мире», - заключил он.

Мьянма участвует в трех конкурсах АрМИ-2019. Однако, замминистра обороны страны также сообщил, что они планируют расширить свое присутствие и в следующий раз отправить на игры команду более многочисленную делегацию.

Отметил прекрасную организацию конкурса и представители Индии. Глава индийской делегации, член судейской коллегии Риши Деора подчеркнул, что игры дают возможность военным испытать себя в разных условиях, с которыми может столкнуться военнослужащие.

«Также это хорошая возможность для участников испытать отличную российскую военную технику», - подчеркнул Деора.

В этом году в Армейских международных играх принимают участие более 5 тысяч военнослужащих из 39 государств мира.

В этом году предусмотрено 32 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. Состязания «АрМИ-2019» пройдут одновременно на 21 полигоне десяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России, а также в акваториях Каспийского, Балтийского морей и Персидского залива.