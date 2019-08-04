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В Главном управлении боевой подготовки рассказали о ежегодной эволюции участников АрМИ

Егор Левин
12:00 04.08.2019
Результаты победителей, которыми как правило оказываются российские военнослужащие, ежегодно растут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: patriotp.ru

Начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев рассказал о том, как в ведомстве проводят анализ конкурсов Армейских международных игр - 2019. По его словам, результаты победителей, которыми как правило оказываются российские военнослужащие, ежегодно растут.

На вопрос о том, какой путь прошли АрМИ с момента своего появления, Бувальцев отметил возросшие скорости.

«Если мы сравниваем те показатели, которые были показаны нашими коллегами и первыми участниками и прошлогодний результат, то нормативы по скорости уменьшены в разы. В прошлый год Т-72, у которых заявлена скорость 66 километров в час по шоссе, показали 77 километров в час», - рассказал глава управления.

Говоря о заимствовании друг у друга опыта участниками конкурсов, Бувальцев подчеркнул, что обмен опытом – одна из главных задач состязаний. В пример он привел команду из Китая, участники которой показали высочайшую организацию, но в тот же момент переняли тренировочные элементы у россиян. Также начальник Главного управления боевой подготовки рассказал о первом в истории участии в первенстве женщин.

«По настоятельной просьбе наших военнослужащих-женщин решили узнать возможность участия в таком тяжелом, высокотехнологичном конкурсе», - поделился Бувальцев.

Армейские международные игры 2019 года стартовали в субботу, 3 августа на территории десяти государств мира. В них примут участие 223 команды из 39 стран: России, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Монголии, Судана и других. Соревнования пройдут с 3 по 17 августа, в общей сложности в рамках Игр в ближайшие две недели пройдет 31 конкурс, из которых 16 - на территории России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.

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