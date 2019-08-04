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В Иркутской области началась обработка подтопленной территории бойцами РХБЗ

Ян Брацкий
10:29 04.08.2019
Обработка проводится специальной хлорсодержащей жидкостью, которую распыляют в подвалах жилых домов и на прилегающей территории.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В подтопленном городе Тулун в Иркутской области военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Российской Федерации производят обеззараживание местности.

С началом паводков, большая вода затопила свалки и выгребные ямы. В настоящий момент существует угроза биологического заражения территории. Чтобы избежать этого, бойцы РХБЗ обрабатывают помещения, подвалы и прилегающую к ним территорию специальными хлорсодержащими жидкостями.

Работать приходится в специальных защитных костюмах и масках. Самое пристальное внимание уделяется школам, детским садам и другим социальным объектам.

«На данном этапе мы проводим дезинфекцию местности, обрабатываем помещения, подвалы детских садов, школ от возможных микробов, во избежании заражения окружающей местности. В основном работаем на местах бывших выгребных ям. Скотомогильников здесь не наблюдается, в основном это туалеты местных жителей, которые когда-то здесь были. Их затопила вода и с ней все поднялось наружу. Возможно где-то здесь это осело, и мы делам спецобработку местности», - рассказал старший лейтенант, командир взвода специальной обработки Константин Арбатский.

Военнослужащие Минобороны РФ одними из первых пришли на помощь жителям пострадавших регионов Иркутской области. Благодаря передвижным армейским хлебозаводам, пострадавшие от паводка не остались без продовольствия. Также военные раздают питьевую воду, помогают в разборе завалов, транспортировке людей, восстановлении жилья и оказывают всестороннюю помощь и поддержку гражданским специалистам.

Сильнейший дождевой паводок начался в Иркутской области в конце июня. В зоне бедствия оказались сразу несколько регионов и более 11 тысяч жилых домов. Потоками воды размыты 49 участков дорог и повреждены 22 моста. В списках погибших числятся 25 человек, еще шестеро пропали без вести.  

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