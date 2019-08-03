Пустыня, джунгли и дикие животные: что подготовили индийцы для конкурса «Отличники войсковой разведки»

Индия в этом году стала дебютантом в организации АрМИ. На территории этой страны пройдет конкурс «Отличники войсковой разведки». Наша команда в нем участвует на своих боевых машинах, которые специально подготовила для местного климата.

Индийцы подготовили препятствия, которых не было за всю историю конкурса. Участников ждет невероятно сложная трасса в пустыне, джунгли и дикие животные.

«На плечах лежит огромная ответственность наша команда быстро сплачивается и мы готовы порвать всех», - сказал представитель российской команды Даниил Курин.

Погрузка в вертолет самый первый этап, от которого зависит настрой на последующие. Разведгруппа загрузится в вертолет, у каждого военного за спиной рюкзаки не меньше 15 килограммов, летчики доставят разведчиков в тыл условного противника, где нужно первым делом выйти на связь с командованием и передать разведдонесение.

Долетев на вертолете в тыл условного противника, разведчики совершат марш-бросок в пустыне Тар.

«Пустыня уже сама по себе является вызовом! В местах проведения конкурса много ядовитых змей и скорпионов. Но волноваться не надо, мы провели там спецобработку», - главный судья соревнований Прем Радж.

Командам предстоит вплавь преодолеть реку с большой амуницией. Участники соревнований «Отличники войсковой разведки» - единственные, кто будут соревноваться на земле, в воздухе и на воде.