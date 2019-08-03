Лучшие кавалеристы на АрМИ-2019: все о новом конкурсе «Конный марафон»

Сегодня на территории Монголии, на полигоне Таван Толгой в 42 километрах от столицы республики - Улан-Батора - стартует один из самых самобытных конкурсов Армейских международных игр - 2019 «Конный марафон». Мастерство верховой езды покажут лучшие кавалеристы четырех стран-участниц - России, Казахстана, Монголии и Киргизии.

В программу армейских международных игр его включили впервые. Специально для этого конкурса с нуля возвели сложнейшую полосу препятствий. В отличие от стандартного марафона протяженностью 42 километра, длина конного - почти втрое больше. Причем весь маршрут проходит на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, и рассчитан на двое суток всего лишь с одним перерывом на сон.

Жеребьевка показала, что первой на старт выйдет команда Казахстана, а замыкают круг российские горные стрелки - военнослужащие 55-й горной бригады, дислоцированной в Туве.

Кроме них участие в этом конкурсе принимают команды из Киргизии и, конечно, страны-хозяйки. В Монголии на пятьсот тысяч жителей, до сих пор ведущих кочевой образ жизни, приходится два миллиона лошадей.

Конкурс будет проходить в период с 3 по 8 августа 2019 года.